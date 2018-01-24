مقتل وإصابة 3 أشخاص إثر قصف المدفعية التركية لمدينة عفرين السورية

قتل شخص وأصيبت إمراتان بجروح اليوم الأربعاء جراء قصف المدفعية التركية لبلدة راجو شمال غرب مدينة عفرين السورية.
GMT 15:49 2017 السبت ,04 آذار/ مارسالمدفعية التركية تقصف قري حدودية في كردستان العراق
GMT 12:46 2017 السبت ,04 آذار/ مارسالمدفعية التركية تقصف قرى حدودية فى كردستان العراق
GMT 14:51 2017 الخميس ,09 شباط / فبرايرالمدفعية التركية تستهدف قوات النظام السوري قرب مدينة الباب السورية
GMT 14:40 2017 الخميس ,09 شباط / فبرايرالمدفعية التركية تستهدف قوات النظام السوري قرب مدينة الباب السورية
GMT 11:39 2016 الإثنين ,24 تشرين الأول / أكتوبروزير الخارجية التركي يؤكد أن المدفعية التركية قتلت 17 مسلحًا منذ بدء العمليات في الموصل
عادت عارضة الأزياء كايا جيرير، مرة أخرى بإطلالة مذهلة خلال عرض لمصمم الأزياء العالمي كارل لاغرفيلد، الذي يعدّ من أهم المصممين العالميين في مجال الموضة والأزياء، بعد أن قدّمت أول عرض لها في مهرجان شانيل من خلال افتتاح أسبوع الموضة في باريس ربيع وصيف 2018 في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وظهر جيرير ابنة السوبر موديل سيندي كراوفورد بإطلالة مميزة، وامتاز حياكة الفستان بـ"هوت كوتور" أي "الخياطة الراقية"، فهي تعد آخر صيحات الموضة العالمية. بعد أيام فقط من إعلانها عن مشاركتها مع المصمم الألماني، أثبتت ابنة عارضة الأزياء سيندي كروفورد أنها استطاعت أن تعتلي بقوة أعلى قائمتها لأفضل عارضات الأزياء الشهيرة. ظهرت كايا بفستان من اللون الوردي مع أكمام مغطاة بالريش، ذات التنورة الواسعة، بالإضافة إلى الأزهار التي تعلو حجاب الدانتيل الأسود، التي برز ملامحها الجميلة، وتزين فستانها مع تصميم الأزهار المعقدة
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