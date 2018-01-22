قرقاش يعلن أن الإمارات والسعودية ستقدّمان 3 مليارات دولار إضافية مساعدات إنسانية إلى اليمن

أعلن أنور قرقاش أن الإمارات والسعودية ستقدّمان 3 مليارات دولار إضافية مساعدات إنسانية إلى اليمن.
وأكد أن دول التحالف تتبرع بـ 1.5 مليار دولار أميركي لمساعدة الشعب اليمني.
GMT 15:52 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرأنور قرقاش يعلن أن التطورات المحيطة بعفرين تؤكد مجددا ضرورة العمل على إعادة بناء وترميم مفهوم الأمن القومي العربي
GMT 17:11 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / ينايرأنور قرقاش يؤكد أن ما حدث لم يكن مصادفة وإنما هو تصرف ممنهج ويمثل كارثة لأنه يعرض حياة المدنيين للخطر
GMT 18:50 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرقرقاش يعلن أن تصويت الجميعة العامة بشأن القدس انتصار للشرعية الدولية والقضية الفلسطينية
GMT 19:58 2017 الخميس ,14 كانون الأول / ديسمبروزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش يصرح أن القيادة السعودية هي بوصلة عملنا ضمن التحالف العربي وفي مواجهة الإرهاب والأطماع الإيرانية
GMT 16:55 2017 الثلاثاء ,05 كانون الأول / ديسمبروزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش يؤكد أن عقد القمة الخليجية في ظل هذه الظروف الحساسة خطوة إيجابية
خطفت الممثلة كيرا نايتلي، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء في مهرجان سندانس السينمائي بعد أن كشفت عن تعرضها لاعتداء جنسي أربع مرات خلال المساء. ظهرت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، مرتدية بدلة سهرة باللون الأسود خلال العرض الأول لفيلمها الأخير "Colette"، يوم السبت، حيث أبدت أول ظهور علني لها منذ الادعاءات. وقالت الممثلة لـ"فاريتي" الأسبوع الماضي: "في حياتي الشخصية، عندما كنت في الحانات، يمكنني أن اتذكر انه تم الاعتداء عليّ أربع مرات بطرق مختلفة. وارتدت كيرا سترة عشاء تقليدية، قميص أبيض بياقة وربطة عنق زادته أناقة، مع بنطلون أسود واسع الساق وكعب أسود لطيف، وكان شعرها الأسود ملموم مع أحمر شفاه زادها جاذبية. نجمة Caribbean the of Pirates The شنت هجوما حادا على صناعة السينما في هوليوود فيما يتعلق بالسلوكيات السيئة تجاه النساء من قبل البعض.
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