الجيش الليبي يستعيد السيطرة على كلية الشرطة من تنظيم "القاعدة" غرب درنة
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GMT 15:12 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيوالنائب العام المصري يحيل اللبنانية منى المذبوح للجنايات
أبهرت عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، الحضور بإطلالتها الجذّابة والمثيرة، خلال حضورها حفلة "وانغو تانجو" التي أقامتها شبكة "أي هارت راديو"، السبت، على ملعب بانك أوف كاليفورنيا في مدينة لوس أنجلوس الأميركية. وارتدت أمبروسيو البالغة من العمر 37 عاما، فستانا قصيرا بأكمام طويلة يتميز بزخارف زرقاء وحمراء وذهبية تكتمل مع بعض الأشكال والأنماط المذهلة، كما تميز بخط عنق على شكل حرف "V". وأكملت عارضة الأزياء الشهيرة إطلالتها بزوج من الأحذية الأنيقة الفضية والأقراط المرصعة بالألماس، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها، كما أضافت المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة. واستعدت أمبروسيو، التي لديها طفلان من زوجها السابق جيمي مازور (أنيا تسعة أعوام، ونوح ستة أعوام)، للظهور أمام الكاميرات منذ اللحظة الأولى لدخولها الحفلة. كانت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت واحدة من العديد من الوجوه الشهيرة التي شوهدت في الحفلة الموسيقية التي أقيمت
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