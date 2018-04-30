رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعلن مساء الاثنين عن تطور مهم بشأن الاتفاق النووي مع إيران
GMT 22:34 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانأكثر من 40 قتيلًا وحوالي 60 جريحًا الحصيلة الأولية للهجمات الصاروخية على ريفي حماة وحلب
GMT 22:14 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانغارات إسرائيلية تستهدف مخازن أسلحة تابعة لإيران في ريفي حماة وحلب
GMT 22:14 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانغارات إسرائيلية تستهدف مخازن أسلحة تابعة لإيران في ريفي حماة وحلب
GMT 22:09 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانفصائل مسلحة تتبنى إطلاق قذائف صاروخية على مواقع أسلحة كيماوية
GMT 22:01 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانمقتل 38 شخصًا جراء الهجمات الصاروخية على قواعد عسكرية تابعة للنظام السوري
تألقت الممثلة العالمية بليك ليفلي نجمة الفيلم الجديد "A Simple Favor" قبل الخروج لإجراء بعض المقابلات الصحافية للترويج عن فيلمها برفقة الممثلة آنا كندريك. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا فستانًا منقطعًا بنمط البولكا، يوم السبت، ولكن قبل إجراء أي مقابلات نشرت صورًا لها على صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، لتروج لفيلمها المقبل ولمشاركة إطلالتها المذهلة مع متابعيها. اختارت ليفلي فستانها المميز من مجموعة خريف 2018 لدار الازياء "Zimmerman"، ويتميز بقماش التول الابيض المنقط بقاط البولكا السوداء، وياقة رقبة متدلية وتنورة طويلة منفوشة، بينما يأخذ هذا الثوب شكلاً تقليديًا ، تضيف الأشرطة حول الرقبة إحساسًا معاصرًا. اكملت ليفلي اطلالتها بزوجا من الأحذية من تصميم كريستيان لوبوتان، مع الاقراط الطويلة والمكياج الناعم من احمر الشفاة الوردي والماسكارا والكحل الاسود، وقد سحبت شعرها إلى الوراء لينسدل بطبيعته على ظهرها بشكل فوضوي مميز.
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