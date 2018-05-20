محمد جواد ظريف أكد أن واشنطن فشلت بتحقيق أهدافها من الانسحاب من الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة فشلت بتحقيق أهدافها من الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

ونقل نائب برلماني إيراني عن ظريف قوله في كلمة له اليوم أمام جلسة لنواب مجلس الشورى الإسلامي الإيراني: “لا توجد مشكلة بالاستثمار في إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي ويمكن للمستثمرين المجيء إلى إيران والاستثمار فيها”.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد في كلمة له أمس أن إيران أحبطت المخطط الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي لأن واشنطن كانت تتوقع خروج طهران من الاتفاق فورا لترفع ملفها إلى مجلس الأمن وبالتالي عودة جميع العقوبات على إيران.

من جهة ثانية شدد ظريف على أن مشروع لائحة انضمام إيران إلى اتفاقية مواجهة تمويل الإرهاب “تي اف سي” لن يخلق أي مشكلة في دعم محور المقاومة فضلا عن مكافحة الإرهاب.

ويبحث مجلس الشورى الإسلامي في جلسته اليوم لائحة انضمام إيران للمعاهدة الدولية لمواجهة تمويل الإرهاب.