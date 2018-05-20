محمد جواد ظريف أكد أن واشنطن فشلت بتحقيق أهدافها من الانسحاب من الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة فشلت بتحقيق أهدافها من الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.
ونقل نائب برلماني إيراني عن ظريف قوله في كلمة له اليوم أمام جلسة لنواب مجلس الشورى الإسلامي الإيراني: “لا توجد مشكلة بالاستثمار في إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي ويمكن للمستثمرين المجيء إلى إيران والاستثمار فيها”.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد في كلمة له أمس أن إيران أحبطت المخطط الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي لأن واشنطن كانت تتوقع خروج طهران من الاتفاق فورا لترفع ملفها إلى مجلس الأمن وبالتالي عودة جميع العقوبات على إيران.
من جهة ثانية شدد ظريف على أن مشروع لائحة انضمام إيران إلى اتفاقية مواجهة تمويل الإرهاب “تي اف سي” لن يخلق أي مشكلة في دعم محور المقاومة فضلا عن مكافحة الإرهاب.
ويبحث مجلس الشورى الإسلامي في جلسته اليوم لائحة انضمام إيران للمعاهدة الدولية لمواجهة تمويل الإرهاب.
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ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
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