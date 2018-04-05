أنباء عن استشهاد فلسطيني بقصف صاروخي من طائرة استطلاع إسرائيلية

استشهد مواطن فلسطيني ،جراء استهدافه بصاروخ من طائرة استطلاع إسرائيلية شرق مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، بأن طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني عثرت على جثمان الشهيد، في منطقة دوار ملكة شرق حي الزيتون جنوب شرق المدينة، وتم نقل جثمان الشهيد إلى المستشفى.