علي أكبر ولايتي أكد أن تصريحات الأوروبيين حول الاتفاق النووي متناقضة

أكد مستشار قائد الثورة الاسلامية في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن تصريحات الأوروبيين بشأن الاتفاق النووي متناقضة.

وقال ولايتي في تصريح اليوم: إن “بعض اعضاء الاتحاد الأوروبي يقولون إنهم ملتزمون بالاتفاق النووي لكن البعض الآخر من الأوروبيين يقولون ليس ضروريا الوقوف في وجه أمريكا وإعطاء ضمانات لإيران”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مؤخرا انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد عام 2015 وإعادة العمل بالعقوبات على طهران رغم معارضة الاتحاد الأوروبي لذلك.

وأوضح ولايتي إن هذا التناقض في تصريحات المسؤولين الأوروبيين يثير الريبة معربا عن أمله بأن تتمكن ايران من أخذ الضمانات الضرورية وقال: “في غير هذه الحالة لا يمكن الثقة بهذا الجانب المتقلب الرأي والذي يطلق تصريحات متناقضة”.

وكان رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي أشار أمس الأول إلى أنه بإمكان الدول الأوروبية تجاوز تداعيات العقوبات الأمريكية على إيران من خلال التعامل مع طهران باليورو فيما أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أمس تشكيل قناة للتبادل المصرفي بين إيران وأوروبا.