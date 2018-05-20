علي أكبر ولايتي أكد أن تصريحات الأوروبيين حول الاتفاق النووي متناقضة

أكد مستشار قائد الثورة الاسلامية في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن تصريحات الأوروبيين بشأن الاتفاق النووي متناقضة.
وقال ولايتي في تصريح اليوم: إن “بعض اعضاء الاتحاد الأوروبي يقولون إنهم ملتزمون بالاتفاق النووي لكن البعض الآخر من الأوروبيين يقولون ليس ضروريا الوقوف في وجه أمريكا وإعطاء ضمانات لإيران”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مؤخرا انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد عام 2015 وإعادة العمل بالعقوبات على طهران رغم معارضة الاتحاد الأوروبي لذلك.
وأوضح ولايتي إن هذا التناقض في تصريحات المسؤولين الأوروبيين يثير الريبة معربا عن أمله بأن تتمكن ايران من أخذ الضمانات الضرورية وقال: “في غير هذه الحالة لا يمكن الثقة بهذا الجانب المتقلب الرأي والذي يطلق تصريحات متناقضة”.
وكان رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي أشار أمس الأول إلى أنه بإمكان الدول الأوروبية تجاوز تداعيات العقوبات الأمريكية على إيران من خلال التعامل مع طهران باليورو فيما أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أمس تشكيل قناة للتبادل المصرفي بين إيران وأوروبا.
GMT 15:32 2018 الأحد ,20 أيار / مايودفعة من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية تغادر جنوب دمشق
GMT 15:10 2018 الأحد ,20 أيار / مايومقتل 13 مهرب مخدرات في حملة أمنية في بنغلادش
GMT 15:06 2018 الأحد ,20 أيار / مايومقتل ستة شرطيين هنود على أيدي المتمردين الماويين
GMT 15:00 2018 الأحد ,20 أيار / مايوالرئيس الفلسطيني محمود عباس يدخل المستشفى للمرة الثالثة خلال أسبوع
GMT 13:33 2018 الأحد ,20 أيار / مايوحيدر العبادي يؤكد على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة
ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
أرسل تعليقك