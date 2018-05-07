الحريري يهنئ القوات اللبنانية على ما حققته في الانتخابات

هنأ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اليوم الاثنين خلال كلمته بخصوص الانتخابات النيابية القوات اللبنانية على ما حققته في الانتخابات.

وصرح إنه ضد سلاح حزب الله ولن يسمح لذلك بتعثرنا.