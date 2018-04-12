الخارجية الروسية تؤكد أن المسلحون استخدموا أسلحة كيمياوية ضد قوات الحكومة السورية عدة مرات وهو ما أسفر عن 100 ضحية من المدنيين

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس أن المسلحون استخدموا أسلحة كيمياوية ضد قوات الحكومة السورية عدة مرات وهو ما أسفر عن 100 ضحية من المدنيين.

وأعلنت أن الرئيس الأميركي أعلن حربا إعلامية في وسائل الإعلام الملفقة التي لا تستخدم إلا للتضليل.