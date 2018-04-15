الرئيس محمود عباس يؤكد أن إسرائيل تريد عضوية في مجلس الأمن وهي لا تحترم الشرعية الدولية

أعلن الرئيس محمود عباس أن إسرائيل تريد عضوية في مجلس الأمن وهي لا تحترم الشرعية الدولية وجدد الدعوة لكل العرب لزيارة القدس وهذا ليس تطبيعا مع إسرائيل .