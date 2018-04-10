الإمارات تستنكر احتجاز السلطات الصومالية طائرة إماراتية خاصة

أعربت دولة الإمارات عن استهجانها وشجبها واستنكارها قيام السلطات الأمنية الصومالية باحتجاز طائرة مدنية خاصة مسجلة في الإمارات، الأحد الماضي، في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها 47 شخصا من قوات الواجب الإماراتية.