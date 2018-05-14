الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في غزة(40) شهيداً فلسطينياً ونحو ألفي مصاب

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 40 شهيدا وأصيب نحو ألفين آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ صباح اليوم.

وأكدت الحكومة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مذبحة رهيبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة داعية إلى تدخل دولي فوري وعاجل لوقفها.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على المشاركين بمسيرات العودة في قطاع غزة.

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم فعاليات شعبية ضخمة في إطار إحياء الشعب الفلسطيني الذكرى السبعين للنكبة المتزامنة مع إجراءات نقل السفارة الامريكية الى مدينة القدس المحتلة تنفيذا لقرار ترامب في السادس من كانون الأول الماضي حول اعتبار القدس عاصمة لكيان الاحتلال ونقل السفارة الامريكية إليها