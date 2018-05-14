الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في غزة(40) شهيداً فلسطينياً ونحو ألفي مصاب

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 40 شهيدا وأصيب نحو ألفين آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ صباح اليوم.
وأكدت الحكومة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مذبحة رهيبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة داعية إلى تدخل دولي فوري وعاجل لوقفها.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على المشاركين بمسيرات العودة في قطاع غزة.
وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم فعاليات شعبية ضخمة في إطار إحياء الشعب الفلسطيني الذكرى السبعين للنكبة المتزامنة مع إجراءات نقل السفارة الامريكية الى مدينة القدس المحتلة تنفيذا لقرار ترامب في السادس من كانون الأول الماضي حول اعتبار القدس عاصمة لكيان الاحتلال ونقل السفارة الامريكية إليها
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خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
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