قوات الشرعية اليمنية تحرر عددا من المواقع بمديرية البقع في محافظة صعدة
GMT 08:56 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / ينايرقوات الشرعية اليمنية تستعيد السيطرة على جبل الحمام الاستراتيجي قرب قاعدة العند شمالي لحج بعد طرد ميليشيات الحوثي
GMT 20:13 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبر22 من ميليشيات الحوثي الإيرانية يستسلمون لقوات الشرعية اليمنية في شبوة على الحدود مع محافظة البيضاء
GMT 08:50 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبرقوات الشرعية تعيد فتح طريق مأرب ـ شبوة بعد إغلاق دام 3 سنوات
GMT 08:47 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبرقوات الشرعية في اليمن تستكمل السيطرة على مديرية عسيلان في شبوة صنعاء
GMT 15:02 2017 الإثنين ,18 كانون الأول / ديسمبرقوات الشرعية اليمنية تعلن مقتل 30 من ميليشيات الحوثي الإيرانية خلال مواجهات وغارات للتحالف في جبهة نهم شمال شرقي صنعاء
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد مع صديقها المغني زين مالك الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ25، يوم الجمعة، بإطلالة مميزة وجذابة، خلال توجههما للاحتفال بهذه المناسبة في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية. وبدت عارضة الأزياء العالمية ومغني الفرقة الإنجليزية العالمية "ون دايركشن" مرتديان معطفا وسروالا من الجلد ذو اللون الأسود إضافة إلى نظرات شمسية صغيرة ذو تصميم مميز، فتم تشبيههما بإبطال سلسلة أفلام "Matrix" التي حققت نجاحا مذهلا فور عرضها وما زالت أحداثها عالقة بأذهان عشاق السينما، وأكمل الاثنان إطلالتهما بالأحذية المطابقة. كانت جيجي قد نشرت علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستغرام" عدة صور مع زين احتفالاً بعيد ميلاده، ولاقت الصور إعجاب قطاع كبير من مرتادي صفحتها، فحققت الصور أكثر من 3.3 مليون إعجابا خلال 20 ساعة، ونشرت فيديو مع حبيبها تجمعهما لحظات رومانسية، معلقة : "أحب هذا الرجل أكثر
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