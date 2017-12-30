الرئيس السودانى يعلن حالة الطوارئ فى البلاد

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، منذ قليل، حالة الطوارئ لمدة 6 شهور، في ولايتي كسلا وشمال كردفان، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز عربية، فى نبأ عاجل لها.