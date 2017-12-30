الرئيس السودانى يعلن حالة الطوارئ فى البلاد

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، منذ قليل، حالة الطوارئ لمدة 6 شهور، في ولايتي كسلا وشمال كردفان، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز عربية، فى نبأ عاجل لها.
GMT 16:55 2017 الجمعة ,06 تشرين الأول / أكتوبرمسؤول أميركي يؤكد رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان ويرجع ذلك إلى التحسن في حقوق الإنسان
GMT 21:10 2017 الثلاثاء ,18 تموز / يوليوالرئيس عمر البشير يشيد بمواقف المملكة ودعمها المستمر للسودان في المجالات كافة
GMT 17:43 2017 الأربعاء ,07 حزيران / يونيووزارة الدفاع السودانية تؤكد انتهاء التمرد فى دارفور
GMT 15:14 2017 الإثنين ,05 حزيران / يونيوالرئيس السوداني يدعو الحركات المتمردة للسلام ووقف الحرب
GMT 12:36 2017 السبت ,03 حزيران / يونيووزير خارجية السودان يصرح سلمت الرئيس السيسى رسالة من البشير
ظهرت النجمة العالمية شارون ستون، في إطلالة ساحرة ومشرقة، ليلة الخميس، خلال إحدى الحفلات الخيرية في بلدة سانت موريتز السويسرية، والتي أقامتها مؤسسة بلانيت هوب، وذلك بعد أن أعلنت، أخيرًا، عن خططتها لقضاء موسم عيد الميلاد في جبال سويسرا، للتمتع ببعض رحلات التزلج. وتألّقت ستون البالغة من العمر 59 عامًا، في فندق كمبينسكي، بفستان أسود طويل شفاف مزّين من الأعلى بـ"الدانتيل"، وجذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل حيث كان فستانها مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم، ما كشفت عن لياقتها البدنية الشبابية بالرغم من كبر سنها، وأكملت ستون أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، مع زوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ومكياج ناعم مع أحمر الشفاه الوردي. وانضمت النجمة الشهيرة، في الحدث الذي أقيم لصالح مؤسسة بلانيت هوب، إلى أبنائها الثلاثة، وشقيقتها الصغرى كيلي ستورم، التي ظهرت بإطلالة أنيقة في
أرسل تعليقك