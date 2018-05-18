أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة يتعارض مع القوانين الدولية

جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني التأكيد على أن قرار أميركا نقل سفارتها إلى القدس الشريف يتعارض مع القوانين والقرارات الدولية.

وقال روحاني في تصريح اليوم إن “خطوة أميركا بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة أثارت حفيظة الدول الإسلامية في العالم وباتت أميركا اليوم أكثر كراهية في العالم الإسلامي والرأي العام العالمي من أي وقت مضى”.

وأوضح روحاني أن الكيان الصهيوني ارتكب على مدى العقود السبعة الماضية الكثير من الجرائم ومجزرة يوم النكبة هي الاحدث في سلسلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني المظلوم على مدى 70 عاما.

وكانت قوات الاحتلال ارتكبت يوم الاثنين الماضى مجزرة بحق المشاركين في مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد أكثر من 62 فلسطينيا بينهم 8 أطفال وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف بجروح من خلال إطلاق الرصاص الحي وقذائف المدفعية عليهم بالتزامن مع افتتاح الولايات المتحدة سفارتها لدى كيان الاحتلال في القدس المحتلة.