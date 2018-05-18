أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة يتعارض مع القوانين الدولية

جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني التأكيد على أن قرار أميركا نقل سفارتها إلى القدس الشريف يتعارض مع القوانين والقرارات الدولية.
وقال روحاني في تصريح اليوم إن “خطوة أميركا بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة أثارت حفيظة الدول الإسلامية في العالم وباتت أميركا اليوم أكثر كراهية في العالم الإسلامي والرأي العام العالمي من أي وقت مضى”.
وأوضح روحاني أن الكيان الصهيوني ارتكب على مدى العقود السبعة الماضية الكثير من الجرائم ومجزرة يوم النكبة هي الاحدث في سلسلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني المظلوم على مدى 70 عاما.
وكانت قوات الاحتلال ارتكبت يوم الاثنين الماضى مجزرة بحق المشاركين في مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد أكثر من 62 فلسطينيا بينهم 8 أطفال وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف بجروح من خلال إطلاق الرصاص الحي وقذائف المدفعية عليهم بالتزامن مع افتتاح الولايات المتحدة سفارتها لدى كيان الاحتلال في القدس المحتلة.
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تُعد فاعلية "أمفار غالا" بمثابة واحدة من أكثر الفعاليات المرغوبة على مستوى العالم ويحضرها النخبة الهوليوودية. ولفتت كل من أليساندرا أمبروسيو، هايدي كلوم، توني غارن، وإلسا، الأنظار بسحر أزيائهن عندما وصلوا إلى عالم الموضة في حفلة أمفار في فندق دو كاب خلال مهرجان كان السينمائي السنوي الـ71. عارضات عالميات يذهلن الجميع بمظهرهن الخلاب خلال الحفلة: وأذهلت أليساندرا الجميع بثوب وردي، بينما قدمت هايدي عرضًا مرحًا في ثوبها الأبيض شبه الشفاف عندما انضمت إلى توني وإلسا على السجادة الحمراء. وأثبتت أليساندرا، السبب في كونها واحدة من أنجح عارضي الأزياء في العالم، في الثوب المنسدل الذي يتميز بخط العنق غير المتناظر والرأس المتدفق. ولعبت النجمة ببراعة بفستانها المثير، ونجحت في إظهار ساقيها الطويلتين عندما قدمتهما إلى الأمام. وأضافت قلادة ذهبية وأقراط متناسقة إلى شكلها الملكي وأثبتت جمالها، مع لمحة لامعة لأحمر الشفاه ومكياج
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