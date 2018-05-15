إصابة نحو 50 مواطنا بجروح وبالاختناق عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم

أصيب شاب بالرصاص الحي، و12 شابا آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إلى جانب عشرات الإصابات بالاختناق، خلال مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، اليوم الثلاثاء.
وقال مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في محافظة بيت لحم لمراسل "وفا"، إن شابا أصيب بالرصاص الحي إلى جانب 12 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و33 بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، وشابا عقب سقوطه خلال مطاردته من قبل قوات الاحتلال، على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.
وجاء ذلك عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية خرجت إحياء لذكرى النكبة، التي انطلقت من مفرق باب الزقاق وسط مدينة بيت لحم، بدعوة من اللجان التنسيقية لمسيرة العودة.
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ظهرت النجمة الشهيرة باريس هيلتون، بإطلالة جذابة خطفت الأنظار، في مهرجان كان بدورته الـ71 المقام لجمع التبرعات للمنظمة الخيرية "Fashion For Relief " في العاصمة الفرنسية باريس. وارتدت هيلتون البالغة من العُمر 37 عامًا، فستانًا ذهبيًا طويلًا بلا أكمام، والتي أضافت له قطع المجوهرات من الماس التي أبرزت خلالها خاتم خطبتها الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا. وهيلتون ، التي سافرت لحضور مهرجان كان مع خطيبها كريس زيلكا ، ظهرت منفردة بهذا الحدث. ومن المقرر أن تحيي باريس هيلتون حفلة موسيقية وحفلة دي جي. و"Fashion For Relief " هي منظمة غير ربحية ، تقودها عارضة الأزياء ناعومي كامبل، لجمع المال لأسباب مختلفة، وسيساهم الحدث هذا العام في رعاية منظمة إنقاذ الطفولة. وهذا العام (2018) هو العام الثالث عشر على تأسيس كامبل المؤسسة الخيرية والتي تسمح لها باستخدام نفوذها في صناعة الموضة لدعم
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