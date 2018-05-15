إصابة نحو 50 مواطنا بجروح وبالاختناق عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم

أصيب شاب بالرصاص الحي، و12 شابا آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إلى جانب عشرات الإصابات بالاختناق، خلال مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، اليوم الثلاثاء.

وقال مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في محافظة بيت لحم لمراسل "وفا"، إن شابا أصيب بالرصاص الحي إلى جانب 12 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و33 بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، وشابا عقب سقوطه خلال مطاردته من قبل قوات الاحتلال، على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

وجاء ذلك عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية خرجت إحياء لذكرى النكبة، التي انطلقت من مفرق باب الزقاق وسط مدينة بيت لحم، بدعوة من اللجان التنسيقية لمسيرة العودة.