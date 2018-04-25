موغيريني تعلن أن الدول الـ 3 الضامنة لـ أستانا مطالبة بتفعيل اتفاقية خفض التصعيد

أعلنت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن يجب حل الأزمة السورية عبر حوار دبلوماسي للتوصل لحل سياسي وليس عسكريا.
وأكدت أن الدول الـ 3 الضامنة لـ أستانا مطالبة بتفعيل اتفاقية خفض التصعيد.
GMT 12:55 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانموغيريني تعلن أن يجب توحيد موقف المجتمع الدولي حول سورية تحت مظلة الأمم المتحدة
GMT 12:42 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيساندي ميستورا يعلن أن هناك اتصالات دبلوماسية على مستوى عال بين دول عدة معنية بالشأن السوري
GMT 12:37 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيساندي ميستورا يعلن أن تم تحقيق خفض للتصعيد في سورية بشكل لا بأس به وفق مسار أستانة لكننا نرى تصعيدًا على الأرض في الآونة الأخيرة
GMT 12:36 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيساندي ميستورا يعلن أن ما جمعه مؤتمر المانحين لدعم سورية لا يعني حل الخلافات في مجلس الأمن بشأن الصراع السوري
GMT 12:33 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانالأمم المتحدة تعلن جمع 4.4 مليار دولار في مؤتمر بروكسل 2 لدعم سورية
تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.
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