سفيرا أميركا والسعودية يعزون الجزائر في شهداء تحطم الطائرة العسكرية

تقدم كل من السفير الأميركي والسفير السعودي بتعازيهم للجزائر في استشهاد 257 شخصا في تحطم الطائرة العسكرية في بوفاريك بالبليدة صباح الاربعاء.

وكتب السفير الأميركي جون ديروشي يقول “تلقينا أنا وزوجتي كارين ببالغ الحزن والأسى خبر وقوع ضحايا إثر سقوط طائرة عسكرية قرب المطار العسكري ببوفاريك. أفكارنا وصلواتنا مع عائلات الضحايا. تقف الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الشعب الجزائري في هذا المصاب الجلل”.

ومن جانبه ترحم السفير السعودي في الجزائر سامي الصالح على أرواح شهداء تحطم الطائرة العسكرية وكتب “رحم الله شهداء الطائرة العسكرية في الجزائر . اللهم صبر اهلهم.

“إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون”