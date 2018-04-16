الملك سلمان يؤكد أن تمرين درع الخليج يؤكد القدرة على العمل ضمن تحالف مشترك وتنظيم عسكري موحد

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الاثنين أن تمرين درع الخليج يؤكد القدرة على العمل ضمن تحالف مشترك وتنظيم عسكري موحد.
GMT 12:39 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانالتحالف العربي يدمر آليات للحوثيين في معسكر الأمن المركزي في مدينة صعدة اقصى شمالي اليمن
GMT 11:58 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانمقتل 3 خبراء من ميليشيات "حزب الله" و 4 من ميليشيات الحوثي في غارة للتحالف العربي قبل أيام على مديرية حيدان صعدة
GMT 11:44 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانعبد الملك الحوثي يامر باغلاق جميع مداخل ومخارج محافظة صعدة اقصى شمال اليمن، ومنع الوصول إليها
GMT 11:31 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانغارات لطائرات التحالف على مواقع الحوثيين ، غرب مدينة صعدة، اقصى شمال اليمن
GMT 11:05 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانإسرائيل تزعم امتلاكها معملاً للبحث عن أنفاق غزة
حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
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