أنباء عن تطورات الأوضاع الأمنية في العراق

قتل ثلاثة مسلحين انتحاريين على أيدي القوات الأمنية العراقية , أثناء محاولتهم اقتحام مقر تابع لإحدى الحركات السياسية العراقية , في قضاء" هيت "غرب محافظة الأنبار الليلة الماضية .
وأفاد مركز الإعلام الأمني العراقي في بيان اليوم أن قوة من لواء المشاة 29 الفرقة السابعة في قيادة عمليات الجزيرة , قتلت ثلاثة إرهابيين انتحاريين, حاولوا اقتحام مبنى حركة " الحل" في قضاء "هيت"، بعد الاشتباك معهم.
وأضاف أن القوة الأمنية تمكنت من انقاذ رئيس مجلس قضاء" هيت" ومدير البلدية وإحدى المرشحات للانتخابات البرلمانية الذين كانوا محاصرين داخل المقر المذكور.
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ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -
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