غارة جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع مليشيا الحوثي الإنقلابية بمديرية حرف سفيان، في محافظة عمران شمال اليمن
GMT 14:29 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيوروّاد مواقع التواصل يُشككون في صحة توقيت أذان الفجر في مصر
GMT 14:14 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيوالمقاومة اليمنية تصد محاولة تسلل لميليشيات الحوثي الإيرانية في منطقة الفازة والخط الساحلي جنوبي الحديدة
GMT 12:42 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيومقتل أثنين من عناصر مليشيا الحوثي بإنفجار لغم أرضي بمديرية الدريهمي، في محافظة الحديدة غربي اليمن
GMT 11:54 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيوممارس سعودي يعتدي على طبيب عربي وزوجته في مكة
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تألقت جنيفر لورانس في حفلة BAM "أكاديمية بروكلين للموسيقى" في مدينة نيويورك يوم الاربعاء، حيث ظهرت برفقة وارين أرونوفسكى، الذي قيل مؤخرًا أنهما انفصلا في الخريف الماضي، ولكن لم يبد أن هناك أي مشاعر صعبه بينهم عندما تم تصوير الزوجين معا في الحفلة. وظهرت الفائزة بجائزة الأوسكار والبالغة من العمر 27 عاما، بشعر منسدل في فستان مثير من ماركة Olivier Theyskens مع صدر محددة وتنورة ضيقة على الجسم أثناء عرضها على فيلم الأم، مع صانع الفيلم الذي كان واحدا من المكرمين مساء. وكانت أنظار الجميع على نجمة فيلم ألعاب الموت Hunger Games، حيث كانت متألقة فى فستانها الحرير أثناء دخولها أكاديمية بروكلين للموسيقى، وأضافت نجمة "ريد سبارو" إلى أناقتها كعب فضي مرصع بالأحجار الكريمة، مع مجوهرات على يدها لـ "ديفيد يورمان"، وأضفت جنيفر الى عينيها ظلاله سوداء متدرجة، وأضفت لمسة لامعة
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