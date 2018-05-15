لافرنتييف أكد أن الدول الضامنة أكدت على حل الأزمة في سورية عبر الحوار

أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص الى سورية رئيس الوفد الروسي إلى محادثات أستانا ألكسندر لافرنتييف أن الدول الضامنة لمسار أستانا أكدت من جديد على الحل السياسي للأزمة في سورية عبر الجلوس إلى طاولة مستديرة ورفضت العمل المنفرد.

وقال لافرنتييف في تصريح للصحفيين اليوم “إن اليوم الأول من الجولة التاسعة شهد محادثات ثنائية ولقاء ثلاثياً بين الدول الضامنة وكانت اللقاءات إيجابية وضرورية لبحث تطورات الوضع على الأرض ويتم العمل على البيان الختامي”.

وأضاف لافرنتييف “إن النتائج التي توصلنا إليها كانت إيجابية جداً حيث تعززت عملية مكافحة الإٍرهاب وخاصة ضد تنظيم داعش الذي مازال في بعض المناطق المحاذية للحدود السورية العراقية وضد إرهابيي جبهة النصرة والتنظيمات الأخرى المرتبطة بها مهما حاولت تغيير تسمياتها على كل الأراضي السورية”.

وأشار لافرنتييف إلى أن محادثات جنيف حول سورية متعثرة ومن الضروري إيجاد مخرج من هذا الطريق المسدود وقال “يتم عقد مشاورات بين الوفود والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا وبناء على ذلك سنطور بشكل مشترك خطواتنا الإضافية لكسر الجمود في جنيف”.

وأعرب لافرنتييف عن أسف روسيا لعدم مشاركة واشنطن في اجتماع أستانا الحالي، لافتاً إلى أن ذلك يعني رفض تأييد الجهود الدولية للبحث عن حل للأزمة في سورية.

وانطلقت فى أستانا صباح اليوم الجولة التاسعة من المحادثات حول سورية بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري ووفود أخرى.

وبحث وفد الجمهورية العربية السورية خلال لقاءين عقدهما مع رئيسي الوفدين الروسي والإيراني تفاصيل أجندة الجولة الحالية والقضايا التي تهم الأطراف الثلاثة.

غياب الولايات المتحدة عن الجولة التاسعة من اجتماعات أستانا لن يؤثر على محادثاتها

وفي وقت سابق اليوم أعلن لافرنتييف أن غياب الولايات المتحدة عن الجولة التاسعة التي انطلقت اليوم لن يؤثر على محادثاتها التي تهدف إلى تحقيق المزيد من الاستقرار في سورية.

ونقلت سبوتنيك عن لافرنتييف قوله: إن “عملية أستانا تسير كما هو مخطط لها ورؤساء وفود الدول الضامنة (روسيا وإيران وتركيا) ينفذون تعليمات حكوماتهم”، لافتا إلى أنه لا أحد يشكك بجدوى صيغة أستانا لتحقيق المزيد من الاستقرار في سورية سوى الولايات المتحدة وحلفائها وبالتالي فإن غيابها لن يؤثر على المحادثات.

وكان رئيس المكتب الصحفي في وزارة الخارجية الكازاخية أنور جايناكوف أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة امتنعت عن إرسال وفد بصفة مراقب إلى المحادثات لافتا إلى أنه لا يعرف سبب ذلك.

لافرنتييف: موسكو لا تعتبر أيا من مناطق تخفيف التوتر في سورية ملغاة

كما نقل موقع قناة روسيا اليوم عن لافرنتييف قوله للصحفيين اليوم إن موسكو “لا تعتبر أياً من مناطق تخفيف التوتر في سورية ملغاة”.

وأضاف “لا نعتقد أن أياً من مناطق تخفيف التوتر انتهى وجودها.. فهناك تحول مخطط له في سياق عملية التسوية السلمية في سورية”.

ورجح لافرنتييف أن تصدر الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية وهي “روسيا وإيران وتركيا” بياناً مشتركاً في ختام محادثات أستانا 9 يتضمن تقييم نتائج عمل أطراف عملية أستانا ورسم خطط مستقبلية