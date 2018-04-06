مسؤول أميركي يعلن أن العقوبات الجديدة على روسيا تم التنسيق فيها مع حلفاء واشنطن

أعلن مسؤول في الإدارة الأميركية العقوبات الجديدة على روسيا تم التنسيق فيها مع حلفاء واشنطن

وأكد أن العقوبات لا تستهدف الشعب الروسي وباب الحوار مفتوح مع موسكو