الانتخابات البرلمانية العراقية تتواصل دون خروقات أمنية

تتواصل في مختلف المحافظات العراقية اليوم عمليات التصويت في إطار الانتخابات البرلمانية.وأكد رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق الفريق موفق عبد الوهاب في بيان نقله موقع السومرية نيوز عدم وجود اي خروقات أمنية خلال العملية الانتخابية في جميع المحافظات وقال: إن “مركز العمليات خول قادة العمليات والفرق في المحافظات تخفيف حظر التجول ورفعه تدريجياً”.
وفي غضون ذلك وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي برفع الحظر على حركة الطيران في الأجواء العراقية الذي فرض مساء أمس بمناسبة الانتخابات البرلمانية.
وجاء في بيان مقتضب للمكتب الإعلامي للعبادي إن “رئيس مجلس الوزراء وجه بفتح الأجواء والمطارات العراقية أمام حركة الطيران”.
وكان ملايين العراقيين توجهوا منذ صباح اليوم إلى مراكز الاقتراع لاختيار 328 نائبا فى مجلس النواب من أصل 7367 مرشحا يمثلون 320 حزبا سياسيا وائتلافا وقائمة انتخابية.
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