السفارة الأميركية في بغداد تؤكد دعمها إجراء الانتخابات العراقية في موعدها في 12 من أيار المقبل

أكدت السفارة الأميركية في بغداد اليوم الخميس دعمها إجراء الانتخابات العراقية في موعدها في 12 من أيار المقبل
GMT 20:31 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبرالشرطة الفرنسية تمنع تظاهرة من الاحتجاج أمام السفارة الأميركية في باريس نصرة للقدس ورفضاً لقرار ترامب
GMT 19:38 2017 الثلاثاء ,12 كانون الأول / ديسمبرمظاهرات لعرب إسرائيل بتل أبيب تحت شعار "أميركا رأس الحية"
GMT 22:48 2017 الأحد ,10 كانون الأول / ديسمبرأمانة العاصمة الأردنية عمان تقرر إطلاق اسم "القدس العربية" على الشارع المؤدي إلى السفارة الأميركية
GMT 12:24 2017 الأحد ,10 كانون الأول / ديسمبرمظاهرة أمام السفارة الأميركية في أندونيسيا رفضًا لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال
GMT 14:55 2017 السبت ,09 كانون الأول / ديسمبرالمالكي يؤكد أن جميع دول العالم تعارض قرار نقل السفارة الأميركية للقدس
جذبت المغنية الأميركية كاتي بيري، أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها المميزة والمثيرة على السجادة الحمراء في حفل إطلاق مجموعة خريف/ شتاء 2018 لدار الأزياء البريطانية ستيلا مكارتني في لوس أنجلوس، يوم الثلاثاء، وذلك على الرغم من انتشار الإشاعات بشأن إجرائها عملية تجميل ما جعلها ترد بشراسة لتنفيها، وفقاً لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية. وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانًا أحمرا طويلا من الستان مزركش نحو كتفيها الأيسر، وعارياً لذراعها الأيمن، ونظارة شمسية ضخمة. وكشف الفستان عن كاحليها مما سمح بإلقاء نظرة على حذائها، الذي جاء باللون الوردي، ولفتت كاتي الجميع بإطلالتها المختلفة، كما اختارت مكياجا صاخبا مع أحمر الشفاة اللامع. مع شعرها الأشقر ذو القصة الذكورية، اختارت بيري زوج من الأقراط الطولية باللون الأحمر، وامتازت أثناء حضورها بابتسامتها العريضة. في حين أنها في هذا
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