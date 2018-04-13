أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني في العراق، العميد يحيى رسول، اليوم الجمعة، أن القوات العراقية اعتقلت 3 من تنظيم داعش، في عمليات متفرقة شهدتها مناطق في العراق.