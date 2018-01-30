القوة الصاروخية التابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، تعلن استهدف مطار الملك خالد بالعاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي مؤكدة أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية