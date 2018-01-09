وزير الداخلية يبحث مع وزير الداخلية البحريني سبل تعزيز مسارات التعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية في البلدين.
GMT 00:30 2017 السبت ,21 تشرين الأول / أكتوبرالموافقة على استخراج تصريحات بدفن شهداء رجال الشرطة
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GMT 20:41 2017 الأحد ,11 حزيران / يونيواندلاع اشتباكات بين مسلحين والأجهزة الأمنية في مخيم بلاطة بمدينة نابلس
GMT 20:57 2017 الثلاثاء ,23 أيار / مايورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تطالب من الجميع اتخاذ الحيطة والحذر والتنسيق مع الأجهزة الأمنية
GMT 19:23 2017 السبت ,15 إبريل / نيسانالأجهزة الأمنية تمنع قوات الاحتلال من اقتحام في شارع رفيديا بمدينة نابلس، قبل قليل
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، نعومي كامبل، بكامل أناقتها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب بنسخته الـ75، مساء الأحد، والذي أقيم في فندق بيفرلي هيلتون في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذو كتف واحد حمل توقيع المصمم الفرنسي جان بول غوتييه، والذي تميّز بثنياته التي تحوّلت إلى ذيل مرافق من شرائط القماش المتدفقة من الخصر. وأكملت النجمة البالغة من العمر 47 عامًا، إطلالالتها بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، مع زوج من الأحذية السوداء الأنيقة ذات كعب، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. والجدير بالذكر أنها اختارت النجمات في حفل غولدن غلوب ارتداء اللون الأسود تعبيرًا عن تضامنهن مع ضحايا التحرش في مجال السينما والتليفزيون في هوليوود وفي العالم لإصدار بيان ضد ثقافة متفشية من سوء السلوك، كما شهد تضامنًا كبيرًا مع النجمات من قبل
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