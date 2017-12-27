الرئيس الروسي يقدم أوراق ترشّحه للجنة الانتخابات الروسية

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوراق ترشّحه رسميًا للجنة الانتخابات الروسية.
GMT 13:20 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبربوتين يصف استراتيجية الدفاع الأميركية الجديدة بـ "الهجومية والعدوانية"
GMT 12:25 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرالرئيس الروسي يؤكد أن أسلحة روسيا الإستراتيجية رادع يعتمد عليه في مواجهة الحشد العسكري الأميركي
GMT 14:13 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرفلاديمير بوتين يندد خلال مكالمة هاتفية مع الملك سلمان بإطلاق صاروخ على الرياض
GMT 15:48 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبربوتين يؤكد أن أجهزة الأمن الروسية أحبطت 60 مخططًا للاعتداءات المتطرفة العام الجاري
GMT 16:29 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبربوتين يشكر ترامب على معلومات استخباراتية حالت دون وقوع هجوم إرهابي على إحدى كنائس مدينة سانت بطرسبورغ
ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، برفقة زوجها بينجي ميدين، عازف الجيتار الشهير، في طريقهما إلى مسرح بانتاجيس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، من أجل حضور عرض هاميلتون المسرحي الأيقوني، وقضاء وقتٍ عائلي حميم، في ليلة عيد الميلاد الأحد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أفادت الصحيفة أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 45 عاماً، تعيش حالة من الحب مع زوجها بنجي مادن، البالغ من 38 عاماً، وذلك لاقتراب موعد الذكرى السنوية لزواجهما فى العام المقبل، وظهرت دياز بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة منقوشة باللون الأحمر والأبيض تتميز بالخصر العالي مع بلوزة سوداء، وسترة من الجينز الدنيم القصير كما اضافت وشاح أصفر، على الرغم من طبيعة بشرتها الصافية، وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل، إلا أنها امتازت بلون طلاء الشفاه الأحمر القرمزى، وحملت حقيبة يد ذات اللون النبيتى، وانتعلت حذاء أسود اللون، بينما ظهر
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