قرقاش يؤكد أن مجلس التعاون يعاني من أزمة سياسية لكن أزمته الاقتصادية محدودة جداً

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، الدكتور أنور قرقاش، إن هناك حاجة لحماية وتحديث النظام العربي وهي ليست دعوة للعودة إلى الوراء لكن هناك حاجة للمصداقية والفاعلية في النظام العربي لأن ضعفه أدى لجعله مشاعًا لإيران وغيرها.

وأضاف "قرقاش"، خلال مؤتمر "فكر16": "الوهن الذي يعاني منه النظام العربي يرتبط بالوهن كذلك في النظام العالمي لذا نرى الفراغات في سوريا والحل هو القدرات الذاتية في النظام العربي".

وأشار قرقاش، إلى أن مجلس التعاون يعاني من أزمة سياسية لكن أزمته الاقتصادية محدودة جدًا.

وتابع: "الخيارات التي أمامنا ليست إيرانية أو تركية فقط بل أمامنا خيارات عربية مثل المملكة العربية السعودية ومصر، ويمكن للعراق أن يكون ركنًا ثالثًا وعلينا بناء الوعي لخلق مكاسب اقتصادية".