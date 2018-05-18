أكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن القوات الأجنبية الموجودة في سورية بشكل غير شرعي عليها الرحيل

أكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف اليوم أن القوات الأجنبية الموجودة في سورية بشكل غير شرعي عليها أن تغادر.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيسكوف قوله للصحفيين ردا على سؤال بشأن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن على القوات الأجنبية الخروج من سورية بعد بدء العملية السياسية.. ” هناك في الواقع قوات أجنبية موجودة في سورية بشكل غير شرعي من وجهة نظر القانون الدولي وسيكون عليها مغادرة البلاد لعدم وجود أسس قانونية لوجودها”.
وأضاف بيسكوف: ” إن القوات الروسية موجودة في سورية بطلب من القيادة السورية وتملك جميع الأسس الشرعية ولنقل ليس جميع الدول موجودة هناك بشكل قانوني”.
إلى ذلك اعتبر بيسكوف أن اللقاء الثنائي الذي سيجمع الرئيس بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في سوتشي اليوم سيشكل فرصة مثالية لمقاربة المواقف حول القضايا الدولية والإقليمية الأكثر أهمية ولا سيما الوضع في سورية وأوكرانيا.
وأضاف: ” بالطبع .. هذه زيارة مهمة للغاية لأنها تأتي بعد إعادة انتخاب وتنصيب بوتين وميركل وسيكون الاجتماع الأول بينهما وهذا أمر مهم”.
إلى ذلك أعلن الكرملين أن الرئيسين بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون سيبحثان خلال زيارة مقررة للأخير إلى سان بطرسبورغ في الـ 24 والـ 25 من الشهر الجاري التعاون الروسي الفرنسي بشأن القضايا الدولية والإقليمية المهمة كالوضع المحيط بالاتفاق النووي الإيراني وآفاق التسوية في سورية والأزمة الأوكرانية.
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تُعد فاعلية "أمفار غالا" بمثابة واحدة من أكثر الفعاليات المرغوبة على مستوى العالم ويحضرها النخبة الهوليوودية. ولفتت كل من أليساندرا أمبروسيو، هايدي كلوم، توني غارن، وإلسا، الأنظار بسحر أزيائهن عندما وصلوا إلى عالم الموضة في حفلة أمفار في فندق دو كاب خلال مهرجان كان السينمائي السنوي الـ71. عارضات عالميات يذهلن الجميع بمظهرهن الخلاب خلال الحفلة: وأذهلت أليساندرا الجميع بثوب وردي، بينما قدمت هايدي عرضًا مرحًا في ثوبها الأبيض شبه الشفاف عندما انضمت إلى توني وإلسا على السجادة الحمراء. وأثبتت أليساندرا، السبب في كونها واحدة من أنجح عارضي الأزياء في العالم، في الثوب المنسدل الذي يتميز بخط العنق غير المتناظر والرأس المتدفق. ولعبت النجمة ببراعة بفستانها المثير، ونجحت في إظهار ساقيها الطويلتين عندما قدمتهما إلى الأمام. وأضافت قلادة ذهبية وأقراط متناسقة إلى شكلها الملكي وأثبتت جمالها، مع لمحة لامعة لأحمر الشفاه ومكياج
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