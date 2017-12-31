الناطق الرسمي لقوات الجيش في محافظة الجوف عبدالله الاشرف : الجيش الوطني في هذه اللحظات يدخل سوق اليتمه والمجمع الحكومي وسط منطقة اليتمه بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وهروب جماعي لمليشيا الحوثي الإنقلابية.

