الناطق الرسمي لقوات الجيش في محافظة الجوف عبدالله الاشرف : الجيش الوطني في هذه اللحظات يدخل سوق اليتمه والمجمع الحكومي وسط منطقة اليتمه بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وهروب جماعي لمليشيا الحوثي الإنقلابية.
GMT 10:13 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبرقوات الجيش اليمني تسيطر على سوق اليتمة في محافظة الجوف بعد مواجهات عنيفة مع الحوثيين
GMT 14:35 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرطيران التحالف يستهدف ثلاث منصات اطلاق صواريخ بالستية تابعة لمليشيات الحوثي الإنقلابية قادمة من صعدة باتجاه محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن، ويدمر ثلاث دبابات تابعة للمليشيات في جبهة حام ويستهدف تجمعاً لهم اسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم، حسب ا
GMT 14:24 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرغارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف آليات عسكرية لمليشيات الحوثي في جبهة حام، بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وسقوط قتلى من المليشيات.
GMT 17:07 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرالجيش الوطني يسيطر على معسكر الأجاشر في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن ، ويوجه الفرق الهندسية بنزع الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي .
GMT 20:27 2017 السبت ,16 كانون الأول / ديسمبرغارة لطيران التحالف العربي تستهدف ثكنه عسكرية لمليشيا الحوثي في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن
ظهرت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، مع صديقها لاعب البيسبول أليكس رودريجيز، وهما في طريقهما لتناول الغداء في أحد المطاعم الأميركية في ولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة، حيث جذبت عدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة، مرتدية بلوفر مخطط من الألوان المحايدة، ونسقته مع سروال واسع من الجينز عالي الخصر. وأضافت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 48 عامًا، زوجًا من الأحذية السوداء المفتوحة ذات كعب عال، ما أضاف بعضًا من السنتيمترات إلى طولها، وأكملت المغنية العالمية إطلالتها بحقيبة يد جلدية سوداء، وبعض من الخواتم، بالإضافة إلى الأقراط الدائرية، والنظارات الشمسية، واختارت أن ترفع شعرها على شكل كعكة والذي ناسب مكياجها البرونزي اللامع، إضافة إلى أحمر الشفاة الوردي. وظهرت جنيفر لوبيز، التي تعد من أكثر الأزواج الناجحة، برفقة حبيبها رودريجيز، البالغ من العمر 42 عامًا، والذي اتبع خطاها في الأناقة، حيث ارتدى سروالًا من الجينز الابيض، وقميصًا
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