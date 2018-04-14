ندد المرشد الأعلى الإيراني، آيه الله علي خامنئي، بشدة بالضربات التي شنّتها الدول الغربية على سوريا، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي بـ"المجرمين".

وصرّح خامنئي وفقاً لحسابه على تطبيق "تلغرام"، أن "الهجوم الذي نُفّذ هذا الصباح على سوريا جريمة. أقولها صراحة أن الرئيس الأمريكي والرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطانية مجرمون (...) لن يحصلوا على شيء ولن يحققوا أي منفعة".

وأضاف خامنئي أثناء استقباله كبار القادة السياسيين والعسكريين في البلاد أن "الرئيس الأمريكي يؤكد أنه هاجم سوريا لمكافحة الأسلحة الكيماوية".