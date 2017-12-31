قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية يسيطر على حيد ‎الخانق الفاصل بين منطقتي حذية والمنقطع في ‎جملية ال عريف بمحافظة ‎البيضاء وسط اليمن ولا زال التقدم مستمر.

