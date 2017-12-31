قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية يسيطر على حيد الخانق الفاصل بين منطقتي حذية والمنقطع في جملية ال عريف بمحافظة البيضاء وسط اليمن ولا زال التقدم مستمر.
GMT 14:47 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرقتلى من عناصر مليشيا الحوثي بصد هجوم لهم على مواقع الجيش الوطني شرق مديرية الخوخة غرب مدينة تعز جنوب اليمن.
GMT 07:16 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرمقتل اثنين من عناصر مليشيا الحوثي وإصابة أخرين في مواجهات مع قوات الجيش اليمني جنوب اليمن
GMT 17:51 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرالجيش الوطني يسطر على منطقة المقردعه وطرد مليشيات الحوثي في مديرية البقع بمحافظة صعدة، اقصى شمال اليمن.
GMT 17:07 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرالجيش الوطني يسيطر على معسكر الأجاشر في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن ، ويوجه الفرق الهندسية بنزع الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي .
GMT 18:22 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبراشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني من جهة ومليشيات الحوثي الانقلابية
ظهرت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، مع صديقها لاعب البيسبول أليكس رودريجيز، وهما في طريقهما لتناول الغداء في أحد المطاعم الأميركية في ولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة، حيث جذبت عدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة، مرتدية بلوفر مخطط من الألوان المحايدة، ونسقته مع سروال واسع من الجينز عالي الخصر. وأضافت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 48 عامًا، زوجًا من الأحذية السوداء المفتوحة ذات كعب عال، ما أضاف بعضًا من السنتيمترات إلى طولها، وأكملت المغنية العالمية إطلالتها بحقيبة يد جلدية سوداء، وبعض من الخواتم، بالإضافة إلى الأقراط الدائرية، والنظارات الشمسية، واختارت أن ترفع شعرها على شكل كعكة والذي ناسب مكياجها البرونزي اللامع، إضافة إلى أحمر الشفاة الوردي. وظهرت جنيفر لوبيز، التي تعد من أكثر الأزواج الناجحة، برفقة حبيبها رودريجيز، البالغ من العمر 42 عامًا، والذي اتبع خطاها في الأناقة، حيث ارتدى سروالًا من الجينز الابيض، وقميصًا
أرسل تعليقك