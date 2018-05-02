أعلنت مصادر ليبية اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على مقر مفوضية الانتخابات الليبية في طرابلس إلى 11 شخصًا
GMT 09:36 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايوقتلى وجرحى في هجوم بالقنابل على مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس
GMT 09:34 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايوإيران تنفي اتهامات المغرب لها بالتورط في النزاع مع "بوليساريو"
GMT 09:30 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايوإطلاق نار بين ميليشيات هاجمت مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس والشرطة
GMT 09:05 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايومقتل أحد عناصر المقاومة الشعبية بإنفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي بجبهة الحبج في محافظة البيضاء وسط اليمن
GMT 07:31 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايوغارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع مليشيا الحوثي في مفرق المخا والمناطق المحيطة به غرب مدينة تعز جنوب غربي اليمن
ظهرت الممثلتان إيفا لونغوريا، وآنا فاريس، بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء، في العرض الأول لفيلمهما الجديد "Overboard"، في لوس أنجلوس الأميركية، ليلة الإثنين، حيث ارتدت لونغوريا فستانا رائعًا من الدانتيل الأسود الشفاف بينما اختارت فاريس الظهور بإطلالة رائعة بفستان وردي لامع بلا أكمام. وظهرت إيفا وهي حامل في طفلها الأول من زوجها خوسيه باستون، وأبرزت بطنها الكبيرة في فستانها الرائع من الدانتيل ذو الأكمام الطويلة، بينما كانت تنتعل زوجًا من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي والتي ظهر من خلالها طلاء أظافرها باللون الأصفر، وأكملت إطلالتها بمكياج عيون دخاني داكن ولمسة من أحمر الشفاة النيوود اللامع. أما آنا فاريس، فقد تألقت على السجادة الحمراء بإطلالة وردية مذهلة، ونشرت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا عدة صور لها على "إنستغرام" قبل العرض الأول لفيلمها لتوثيق تلك اللحظات. ويتضمّن الفيلم الكوميديّ "آنا فارس" التي
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