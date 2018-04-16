عبد الملك الحوثي يامر باغلاق جميع مداخل ومخارج محافظة صعدة اقصى شمال اليمن، ومنع الوصول إليها
GMT 11:31 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانغارات لطائرات التحالف على مواقع الحوثيين ، غرب مدينة صعدة، اقصى شمال اليمن
GMT 11:05 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانإسرائيل تزعم امتلاكها معملاً للبحث عن أنفاق غزة
GMT 10:35 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانالعاهل السعودي وقادة الدول العربية يصلون إلى مقر اختتام مناورات درع الخليج المشترك
GMT 09:49 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانماكرون يؤكد أن البيت الأبيض محق بإنهاء مهمته في سورية عند القضاء على داعش
GMT 09:47 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانماكرون يعلن سنعمل على التأكد دائماً بأن حربنا على داعش لن تؤثر على المدنيين
حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
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