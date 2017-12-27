دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على الرفع الكامل للحصار عن اليمن.
GMT 17:39 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرماكرون في اتصال بالملك سلمان يشدد على ضرورة مواجهة زعزعة إيران لاستقرار المنطقة
GMT 10:27 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرالرئيس الفرنسي يؤكد أن حل الدولتين سيؤدي حتمًا إلى الاعتراف بدولة فلسطين
GMT 10:24 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرالرئيس الفرنسي يؤكد أن القرار الأميركي الأحادي بشأن القدس خلق اضطرابًا في المنطقة
GMT 10:12 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرالرئيس الفرنسي يؤكد أنه لا يوجد حل بدون الاتفاق بشأن القدس
GMT 16:07 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبرإيمانويل ماكرون يؤكد على ضرورة الحفاظ على سلامة الأراضي السورية
ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، برفقة زوجها بينجي ميدين، عازف الجيتار الشهير، في طريقهما إلى مسرح بانتاجيس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، من أجل حضور عرض هاميلتون المسرحي الأيقوني، وقضاء وقتٍ عائلي حميم، في ليلة عيد الميلاد الأحد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أفادت الصحيفة أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 45 عاماً، تعيش حالة من الحب مع زوجها بنجي مادن، البالغ من 38 عاماً، وذلك لاقتراب موعد الذكرى السنوية لزواجهما فى العام المقبل، وظهرت دياز بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة منقوشة باللون الأحمر والأبيض تتميز بالخصر العالي مع بلوزة سوداء، وسترة من الجينز الدنيم القصير كما اضافت وشاح أصفر، على الرغم من طبيعة بشرتها الصافية، وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل، إلا أنها امتازت بلون طلاء الشفاه الأحمر القرمزى، وحملت حقيبة يد ذات اللون النبيتى، وانتعلت حذاء أسود اللون، بينما ظهر
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