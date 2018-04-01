أيمن الصفدي يعلن أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للأزمة بين فلسطين و إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأحد خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية سامح شكري أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للأزمة بين فلسطين و إسرائيل.

وأكد الصفدي رفض أي اعتراف بـ القدس عاصمة لإسرائيل.