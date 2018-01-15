مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 1836 سلة غذائية للنازحين في مديرية الحزم بمحافظة الجوف اليمنية.
GMT 10:49 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / ينايرقوات الجيش اليمني تحرر أول مناطق مديرية برط العنان في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن
GMT 14:17 2018 الجمعة ,05 كانون الثاني / ينايرإصابة رئيس اركان الجيش اليمني اللواء طاهر العقيلي في انفجار لغم ارضي بسيارته اثناء زيارته مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن.
GMT 13:32 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / ينايرمقتل حمد علي عذيبان قائد مليشيا الحوثي في مديرية خب والشعف بغارة جوية قرب مديرية برط في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
GMT 11:57 2017 الأحد ,31 كانون الأول / ديسمبرالناطق الرسمي لقوات الجيش في محافظة الجوف عبدالله الاشرف : الجيش الوطني في هذه اللحظات يدخل سوق اليتمه والمجمع الحكومي وسط منطقة اليتمه بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وهروب جماعي لمليشيا الحوثي الإنقلابية.
GMT 10:13 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبرقوات الجيش اليمني تسيطر على سوق اليتمة في محافظة الجوف بعد مواجهات عنيفة مع الحوثيين
ظهرت النجمة الشهيرة كيندال جينر خلال عرض أزياء العلامة التجارية "Dsquared2" ، الذي أقيم الأحد الماضي، ببالطو ضخم من الفرو؛ على الرغم من الهجوم الذي طال عائلتها لارتدائهم الملابس الفرو الطبيعي في الماضي، ما أثار جدلًا واسعًا بين جمهورها. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت بالتأكيد كيندال جينر المنتمية لعائلة "كارداشيان"، الأكثر لفتًا للانتباه، خاصة بما ارتدته من معطف ضخم مبطن بالفرو، من رقبتها حتى أسفل ركبتها خلال العرض. ولم تعقب العلامة التجارية DSquared2 و كيندال جينر على طبيعة الملابس. والعلامة التجارية، التي اشتهرت بالأزياء الفاخرة التي لا مثيل لها من الثنائي الأيقوني الشهير دين ودان كاتن، تصنع حاليا بنسبة 100٪ من قبعات فراء الراكون، و 50٪ من جلد الماعز و 50٪ من فرو الثعلب للنساء، فضلا عن سترات الأطفال المصنوعة من فراء الذئب. وبطبيعة الحال، أثار معطف جينر جدلا كبيرا
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