الكرملين يعلن أن أي استنتاجات عن هجوم كيماوي في دوما دون معلومات مؤكدة أمر خطير

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف اليوم الاثنين أن أي استنتاجات عن هجوم كيماوي في دوما دون معلومات مؤكدة أمر خطير.

وأكد أن هناك مسؤولون روس حذروا من تحضير المعارضة السورية المسلحة لهجمات استفزازية بالأسلحة الكيماوية.