أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري.
GMT 12:58 2017 الخميس ,14 كانون الأول / ديسمبرسقوط مقذوفين من الأراضي اليمنية على منزل في محافظة العارضة بجازان
GMT 14:59 2017 الخميس ,21 أيلول / سبتمبرسقوط 3مقذوفات اطلقتها مليشيات الحوثي على منطقة سكنية ومدرسة في قرية بمحافظة العارضة جازان نتج عنها تلف بالممتلكات ولا ضحايا.
GMT 18:49 2017 الجمعة ,28 تموز / يوليوإصابة امرأة وطفلتين بشظايا مقذوف حوثي بـ بجازان
GMT 12:46 2017 الجمعة ,28 تموز / يوليومقتل 40 من عناصر ميليشيات الحوثي قبالة جازان
GMT 17:54 2017 الخميس ,22 حزيران / يونيوالقوات السعودية تقتل العشرات من الميليشيات وتدمر آلياتهم قبالة الخوبة في جازان
خطفت النجمة الأميركية الشهيرة كاتي بيري، التي تعد واحدة من أبرز نجمات الموسيقى في العالم، أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة والجذابة في حفل "American Idol" المقام في مدينة باسادينا في كاليفورنيا مساء الإثنين، بالتزامن مع حضورها حفل شبكة الإذاعة التلفزيونية "ايه بي سي " التي عقدت في لوس انجلوس مع جولة صحافية لجمعية نقاد التلفزيون. ارتدت الفنانة البالغة من العمر 33 عاما فستانا قصيرا ذو أكمام قصيرة ومكشوف الصدر باللون الفضي اللامع وانتعلت حذاء مكشوفًا ذو كعب عالي بنفس اللون، ووضعت المكياج الجذاب مع أحمر الشفاه الداكن، وصففت شعرها بشكل بسيط، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الماسية من الأقراط و الخواتم. في وقت سابق من اليوم، ظهرت كاتي بيري على لوحة برنامج "American Idol" جنبا إلى جنب مع زملائها لوقا بريان، ليونيل ريتشي وريان سيكريست، وكذلك إيكسيس جنيفر مولين، تريش كينان
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