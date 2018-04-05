قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من مدينة جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم ، ثلاثة شبان فلسطينيين من مدينة جنين، ومخيمها، ومن قرية دير أبو ضعيف شرقا.

وذكرت مصادر محلية في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت سالم غالب أبو بكر بعد اقتحام مدينة جنين ومداهمة عدة منازل وفيشها ، فيما جرى اعتقال الشاب محمد طلال جلامنة من مخيم جنين وتفتيش منازل ذويه، بيينما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد ضافي عواد بعد اقتحام منزله في قرية دير أبو ضعيف.