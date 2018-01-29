الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يعقد اجتماعاً استثنائياً لمستشاريه وممثلي الأحزاب والقوى السياسية بحضور نائبه لمناقشة مستجدات الأوضاع في مدينة عدن جنوب اليمن.
GMT 12:05 2018 الإثنين ,29 كانون الثاني / ينايرتعرف على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدرهم المغربي الإثنين
GMT 12:03 2018 الإثنين ,29 كانون الثاني / ينايرالجيش اليمني والمقاومة يستعيدان السيطرة على منطقة التربة الحمراء في مديرية القبيطة في محافظة لحج جنوب اليمن.
GMT 12:02 2018 الإثنين ,29 كانون الثاني / ينايرتعرف على سعر الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي الإثنين
GMT 12:02 2018 الإثنين ,29 كانون الثاني / ينايرقوات الجيش اليمني تسيطر على تبة المنيا الاستراتيجية ومنطقة الحود ومنطقة الزنح بالصلو في مدينة تعز جنوب اليمن.
GMT 11:56 2018 الإثنين ,29 كانون الثاني / ينايرتعرف على سعر الجنيه المصري مقابل الدرهم المغربي الإثنين
GMT 11:05 2018 الإثنين ,29 كانون الثاني / ينايرالخطوط الجوية اليمنية تعلن استئناف الرحلات الجوية في مطار عدن بعد توقفها أمس جراء المواجهات المسلحة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.
GMT 11:03 2018 الإثنين ,29 كانون الثاني / ينايرتجدد الاشتباكات بين قوات الحماية الرئاسية والقوات التابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمديرية كريتر في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.
GMT 11:00 2018 الإثنين ,29 كانون الثاني / ينايروزارة الداخلية اليمنية تعلن أن عدن تحت سيطرة القوات الأمنية والعسكرية بشكل كامل
ظهرت النجمة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة مثيرة وجذابة، أثناء تواجدها في الحفل الذي يسبق توزيع جوائز"غرامي"، ليلة السبت في ولاية نيويورك الأميركية. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اختارت الممثلة البالغة من العمر 35 عاما، ثوبا مثيرا، يتكون من سترة طويلة باللون الأبيض مصنوعة من قماش الحرير مفتوحة تكشف عن حمالة صدر من الدانتيل الأسود، وقد زينت نهايات أكمام سترتها بالريش الأبيض، ونسقت السترة مع سروالا فضفاضا بخصر عالٍ مطابق لنفس اللون الأبيض اللامع، وأكملت إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب التي أخفاها سروالها الطويل، مع مجموعة من القلائد وزوج من الأقراط الذهبية الصغيرة، كما اختارت المكياج الطبيعي وطبقت ظلال عيون أرجواني لامع، وأحمر شفاه باللون الأرجواني الغامق. يعود حفل توزيع جوائز "غرامي" في دورته ال 60، لمدينة نيويورك، بدلا من مدينة لوس أنجلوس، للمرة الأولى منذ عام 2003 هذا العام،
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