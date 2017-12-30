أردوغان يؤكد على تصدى بلاده للتنظيمات الإرهابية في المنطقة بدون مساعدة الدول الأخرى

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن المنطقة تعاني الآن من التنظيمات الإرهابية، مؤكدًا على تصدى بلاده للتنظيمات الإرهابية في المنطقة بدون مساعدة الدول الأخرى.
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GMT 11:58 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالرئيس التركي يعلن أن تركيا عينت قنصلًا عامًا ليقوم بدور السفير في القدس الشرقية
GMT 11:53 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالرئيس التركي يدعو إلى توحيد الأصوات لتغيير شروط العضوية الدائمة بمجلس الأمن
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ظهرت النجمة العالمية شارون ستون، في إطلالة ساحرة ومشرقة، ليلة الخميس، خلال إحدى الحفلات الخيرية في بلدة سانت موريتز السويسرية، والتي أقامتها مؤسسة بلانيت هوب، وذلك بعد أن أعلنت، أخيرًا، عن خططتها لقضاء موسم عيد الميلاد في جبال سويسرا، للتمتع ببعض رحلات التزلج. وتألّقت ستون البالغة من العمر 59 عامًا، في فندق كمبينسكي، بفستان أسود طويل شفاف مزّين من الأعلى بـ"الدانتيل"، وجذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل حيث كان فستانها مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم، ما كشفت عن لياقتها البدنية الشبابية بالرغم من كبر سنها، وأكملت ستون أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، مع زوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ومكياج ناعم مع أحمر الشفاه الوردي. وانضمت النجمة الشهيرة، في الحدث الذي أقيم لصالح مؤسسة بلانيت هوب، إلى أبنائها الثلاثة، وشقيقتها الصغرى كيلي ستورم، التي ظهرت بإطلالة أنيقة في
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