أردوغان يؤكد على تصدى بلاده للتنظيمات الإرهابية في المنطقة بدون مساعدة الدول الأخرى

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن المنطقة تعاني الآن من التنظيمات الإرهابية، مؤكدًا على تصدى بلاده للتنظيمات الإرهابية في المنطقة بدون مساعدة الدول الأخرى.