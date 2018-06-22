حركة فتح في لبنان تطالب بتعزيز الوحدة بين الفصائل الفلسطينية لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي

طالبت حركة "فتح" في لبنان الفصائل والتيارات الفلسطينية بتعزيز الوحدة من أجل مواجهة الاحتلال الاسرائيلي والتحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية .

وأعلنت الحركة في بيان اليوم تمسكها بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني داخل وطنه وفي دول الشتات ، وشددت على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم .

وأكدت حركة فتح في بيانها على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية ، واعتبرت أن القرارات الدولية تشكل ضمانة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره .