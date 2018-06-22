حركة فتح في لبنان تطالب بتعزيز الوحدة بين الفصائل الفلسطينية لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي

طالبت حركة "فتح" في لبنان الفصائل والتيارات الفلسطينية بتعزيز الوحدة من أجل مواجهة الاحتلال الاسرائيلي والتحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية .
وأعلنت الحركة في بيان اليوم تمسكها بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني داخل وطنه وفي دول الشتات ، وشددت على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم .
وأكدت حركة فتح في بيانها على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية ، واعتبرت أن القرارات الدولية تشكل ضمانة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره .
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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