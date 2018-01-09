قوات الجيش اليمني تحرر أول مناطق مديرية برط العنان في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن
GMT 15:24 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / ينايرقتلى وجرحى من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية جراء استهداف مدفعيه الجيش اليمني
GMT 13:21 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / ينايرقوات الجيش اليمني، تحاصر الحوثيين في مناطق متفرقة في مديريتي ميدي وحرض بمحافظة حجة شمال اليمن، وطيران الآباتشي التابع للتحالف العربي يقوم بتدمير تعزيزات حوثية
GMT 11:20 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / ينايرقوات الجيش اليمني تعلن تحرير موقع القرن الإستراتيجي
GMT 10:42 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبرمتحدث الجيش اليمني يؤكد أن انهيارات الميليشيا الحوثية تتوالى بشكل متسارع في كل الجبهات
GMT 14:20 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبرقوات الجيش اليمني تصل إلى ثالث مديريات محافظة البيضاء وسط اليمن
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، نعومي كامبل، بكامل أناقتها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب بنسخته الـ75، مساء الأحد، والذي أقيم في فندق بيفرلي هيلتون في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذو كتف واحد حمل توقيع المصمم الفرنسي جان بول غوتييه، والذي تميّز بثنياته التي تحوّلت إلى ذيل مرافق من شرائط القماش المتدفقة من الخصر. وأكملت النجمة البالغة من العمر 47 عامًا، إطلالالتها بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، مع زوج من الأحذية السوداء الأنيقة ذات كعب، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. والجدير بالذكر أنها اختارت النجمات في حفل غولدن غلوب ارتداء اللون الأسود تعبيرًا عن تضامنهن مع ضحايا التحرش في مجال السينما والتليفزيون في هوليوود وفي العالم لإصدار بيان ضد ثقافة متفشية من سوء السلوك، كما شهد تضامنًا كبيرًا مع النجمات من قبل
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