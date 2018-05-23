مجلس النواب اللبناني الجديد يعيد انتخاب نبيه بري رئيسا له

أعاد مجلس النواب اللبناني الجديد انتخاب نبيه بري رئيساً له خلال جلسة عقدها ظهر اليوم برئاسة ميشال المر.وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن بري حصل على 98 من اصوات النواب المنتخبين إلى مجلس النواب الجديد والبالغ عددهم 128 نائبا فيما تم إلغاء ورقة إضافة إلى وجود 29 ورقة بيضاء.وهذه المرة السادسة على التوالي التي يتم فيها انتخاب بري رئيسا لمجلس النواب.