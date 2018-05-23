مجلس النواب اللبناني الجديد يعيد انتخاب نبيه بري رئيسا له

أعاد مجلس النواب اللبناني الجديد انتخاب نبيه بري رئيساً له خلال جلسة عقدها ظهر اليوم برئاسة ميشال المر.وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن بري حصل على 98 من اصوات النواب المنتخبين إلى مجلس النواب الجديد والبالغ عددهم 128 نائبا فيما تم إلغاء ورقة إضافة إلى وجود 29 ورقة بيضاء.وهذه المرة السادسة على التوالي التي يتم فيها انتخاب بري رئيسا لمجلس النواب.
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جذبت النجمة العالمية كاتي بيري، الأنظار بإطلالتها الغريبة والمثيرة، في حلقة الاثنين من البرنامج التليفزيوني "أميركان أيدول". وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بفستان كحلي طويل مليء بالريش الأرجواني على الكتفين والصدر والأكمام. والفستان من مجموعة أزياء خريف / شتاء 2017 للمصمم الأزياء الشهير أليكسيس مابيل. ولضمان أن تبقى جميع الأنظار حول فستانها، اختارت بيري إضافة مكياجًا بسيطًا ناعمًا من أحمر الشفاه النيود وحمرة الخدود الوردية والكحل الأسود، مع شعرها الأشقر القصير. يذكر أن كاتي بيري حصلت على 25 مليون دولار مقابل عملها ضمن فريق لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "أميركان أيدول" والذي انتهى بفوز المتسابقة مادي بوبي (20 عاما) من جورجيا بالجائزة الكبرى. و"أميركان أيدول" ظهر لأول مرة على قناة إي بي سي لموسمه السادس عشر بعد أن كان يعرض على قناة فوكس لمدة 15 موسمًا، وتم
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