مصلون أتراك يعتصمون أمام مركز شرطة الاحتلال في باب السلسلة بـالقدس المحتلة رفضًا لاعتقال أحدهم داخل المسجد الأقصى.
GMT 09:20 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرمستوطنون يقتحمون بحماية قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، صباح الخميس.
GMT 20:20 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تنصب حاجزًا وتفتش مركبات المقدسيين في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى
GMT 15:41 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرالاحتلال يقتحم حي السعود في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى
GMT 16:56 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تعتدي على مواطنين أتراك أثناء دخولهم إلى المسجد الأقصى
GMT 17:59 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبرانباء عن تواجد كثيف لشرطة الاحتلال وسط بلدة الطور شرق المسجد الأقصى
خطفت الممثلة الأميركية، كاروتشي ترين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والجذابة، في حفلة "W Magazine"، مساء الخميس، والتي أقيمت في فندق شاتو مارمونت في لوس أنجلوس، وتألقت النجمة البالغة من العمر 29 عامًا، في فستان باللون الأصفر المشرق والذي جاء على شكل الكيمونو الياباني، ولفتت ترين الأنظار بفضل لياقتها البدنية التي أبرزت من خلال التقاطها بعضا من الصور خارج القاعة الفاخرة. وارتدت النجمة زوجًا من الأحذية السوداء الأنيقة ذات كعب عال، أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات، وحقيبة يد بنفس اللون، وأكملت إطلالتها بأقراط متدلية باللون الأحمر والأسود من خلال شعرها المرفوع على شكل ذيل حصان أنيق، واختارت وضع القليل من المكياج ولمسات من أحمر الشفاه النيوود، وكانت كاروتشي جزءا من حضور قوي من عددا من النجمات والمشاهير حيث احتفل الحدث بإنجازات المرأة في مختلف المجالات الترفيهية. وكان من بين الحضور
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