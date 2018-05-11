قوات الاحتلال تستهدف مخيم العودة بقنابل الغاز شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.
GMT 12:02 2018 الجمعة ,11 أيار / مايوالسفارة الفلسطينية في القاهرة تعلن فتح السلطات المصرية لمعبر رفح
GMT 11:59 2018 الجمعة ,11 أيار / مايوإصابة صحافي بقنبلة غاز في قدمه خلال فعاليات جمعة النذير شرق خانيونس، قبل قليل.
GMT 11:57 2018 الجمعة ,11 أيار / مايومقتل القيادي الحوثي محمد عبد الرحمن الشهاري وعدد من مرافقيه في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، شمال مديرية حيس بمحافظة الحديدة غربي اليمن.
GMT 11:56 2018 الجمعة ,11 أيار / مايوقوات الجيش اليمني، تتقدم بجبال كهبوب ويسيطر على العديد من المواقع العسكرية غرب مدينة تعز جنوب غربي البلاد.
GMT 11:55 2018 الجمعة ,11 أيار / مايوقوات الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي تبدأ عملية عسكرية لتحرير مديريتي الجراحي وزبيد في محافظة الحديدة غربي اليمن.
بدت بينيلوبي كروز متألقة وبسيطة، عندما انضم إليها فان بينغ بينغ وماريون كوتيارد وجيسيكا شاستين ولوبيتا نيونغو في تصوير فيلمهما الجديد "355" في مهرجان "كان" السينمائي يوم الخميس، حيث ظهرت الممثلة الإسبانية البالغة من العمر 44 عامًا، رائعة ولامعة مثل الشمس، بينما كانت ترتدي فستانًا متدرجًا باللون الأبيض والأزرق من مجموعة "رالف لورين" الذي أظهرها بشكل مثالي. وارتدت النجمة فستانًا ذات خصر صغير، ولكن طغت شخصيتها المثيرة عليه. وعززت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار، طولها بزوج أحذية عالٍ من الكعوب، مع شعرها المصفف بانسيابية. مع طبقة من المكياج الفاتنة مع نظارة لحماية نفسها من الأشعة الشمسية. وأضافت لمسة أخرى مع العلامة التجارية "سواروفسكي" للمجوهرات. وانضمت بينيلوب مع النجوم الموهوبين، بما في ذلك جيسيكا شاستين التي كانت ترتدي ملابس مثالية وهي ثوب أسود ضيق. وفي جانبية مساحات بيضاء لتضييق محيط الخصر، إضافة
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