مصدر من داخل اجتماع وفدي اربيل وبغداد يؤكد التوصل لاتفاق بشأن فتح مطاري إقليم كردستان وإدارة المعابر بشكل مشترك
GMT 16:02 2017 الأربعاء ,27 أيلول / سبتمبرالملكية الأردنية توقف رحلاتها إلى اربيل و السليمانية بدءًا من الجمعة
GMT 08:45 2017 الأربعاء ,22 آذار/ مارسبارزاني يجتمع مع 20 سفيرًا ودبلوماسيًا في اربيل
GMT 20:48 2016 الثلاثاء ,20 كانون الأول / ديسمبر10 قتلى وجرحى حصيلة جديدة لتفجيري "حدك" قرب اربيل
GMT 08:10 2016 الأحد ,23 تشرين الأول / أكتوبروزير الدفاع الأميركي يصل إلى اربيل
GMT 01:21 2016 الثلاثاء ,02 آب / أغسطسالاتفاق العسكري الأميركي مع اربيل سيسمح بوصول أسلحة الى قوات البيشمركة التي ستقاتل في الموصل التي من المتوقع دخول المدينة من الشمال
ظهرت النجمة الشهيرة كيندال جينر خلال عرض أزياء العلامة التجارية "Dsquared2" ، الذي أقيم الأحد الماضي، ببالطو ضخم من الفرو؛ على الرغم من الهجوم الذي طال عائلتها لارتدائهم الملابس الفرو الطبيعي في الماضي، ما أثار جدلًا واسعًا بين جمهورها. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت بالتأكيد كيندال جينر المنتمية لعائلة "كارداشيان"، الأكثر لفتًا للانتباه، خاصة بما ارتدته من معطف ضخم مبطن بالفرو، من رقبتها حتى أسفل ركبتها خلال العرض. ولم تعقب العلامة التجارية DSquared2 و كيندال جينر على طبيعة الملابس. والعلامة التجارية، التي اشتهرت بالأزياء الفاخرة التي لا مثيل لها من الثنائي الأيقوني الشهير دين ودان كاتن، تصنع حاليا بنسبة 100٪ من قبعات فراء الراكون، و 50٪ من جلد الماعز و 50٪ من فرو الثعلب للنساء، فضلا عن سترات الأطفال المصنوعة من فراء الذئب. وبطبيعة الحال، أثار معطف جينر جدلا كبيرا
أرسل تعليقك